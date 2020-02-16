Yeni Lider Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi

5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor’u da 2-1 mağlup etti. 6. kez üst üste 3 puan elde eden Fırtına’nın forveti Alexander Sörloth, 1 gol attı, oyunuyla da yine maça damga vurdu. Norveçli forvet, gol sayısını da 17'ye yükseltti.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 4. dakikada gol kralı forveti Alexander Sörloth’un ayağından golü buldu. 4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

Sonrasında oyuna denge gelse de ilk yarının sonunda Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. 43. dakikada Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

İkinci yarıya ise hem Sivasspor’un sakatlıkları, hem de Uğurcan Çakır’ın iyi oyunu damga vurdu.

Özellikle Fernando ile etkili olan Kırmızı-Beyazlılar, golü ise 90+3’te Yatabare ile buldu.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Trabzonspor, bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 44’e yükselterek 9 yıllık bir aranın ardından haftayı lider kapattı. Fırtına, son olarak 2010-2011 sezonunun Nisan ayında haftayı ilk sırada tamamlamıştı.