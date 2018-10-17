Yeni lider Karşıyaka

K-PET Birinci Lig’in dördüncü haftası geride kalırken, ligin yeni takımı Karşıyaka, Dumlupınar’ı mağlup ederek, rakibinin yerine zirveye yerleşti. 9 puanlı 4 takım Dumlupınar, Akova, Yalova ve Göçmenköy lideri takip ediyorlar
Karşıyaka namağlup yoluna devam eden tek takım olurken, Maraş, Mesarya ve punsız sonuncu Değirmenlik, dördüncü haftayı da nagalip tamamladılar
K-PET Birinci Lig Gol krallığı yarışında İrfan Boşnak 8 golle öne geçerken, onu 6’şar gollü Muhammet Savaşçı, Hakan Demir ve Mustafa Çelik takip ediyor
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi, yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynadığı, 9 kişi tamamladığı maçta Çanakkale’yi farklı mağlup ederken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı
Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Akova)
Akova’nın golcüsü İrfan Boşnak, Bağcıl filelerine 45 dakikada 4 gol bırakırken, K-PET Birinci Lig Gol krallığı yarışında 8 golle öne geçti
Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Karşıyaka)
Karşıyaka’nın genç teknik adamı Orçun Volkan, sezon başında bu yana takımına olumlu futbol oynatırken, namağlup takımının Dumlupınar’ı mağlup ederek, rakibinin yerine zirveye yerleşmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Yalova – Değirmenlik)
Hüseyin Özkan, Yalova – Değirmenlik maçında oldukça başarılı bir maç yönetirken, uyguladığı avantaj kuralı ile takdir topladı. Yardımcıların da iyi yönetim sergilediği maçta özellikle İsmail Egeli, kararlarıyla beğenildi
Haftanın Kare Ası
Emre (Hamitköy)
Hasip (Doğancı)
Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
Hakan Demir (Yalova)
Haftanın On Biri
Şahin (Karşıyaka)
Civan (Yalova)
Mevlut (Göçmenköy)
Umut (Akova)
Olgun (Karşıyaka)
Mustafa Ayker (Göçmenköy)
Ömer (Hamitköy)
Mehmet Toros (Doğancı)
İsmail (Yalova)
Arda (Göçmenköy)
Muhammet (Hamitköy)
K-PET Birinci Lig
Yalova – Değirmenlik, 4-1
Göçmenköy – Mormenekşe, 2-1
Akova – B.Bağcıl, 4-0
Karşıyaka – Dumlupınar, 1-0
Çanakkale - Y Boğaziçi 1-4
Doğancı - Düzkaya 1-0
Mesarya - Hamitköy 2-6
Ozanköy - Maraş 2-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10
|
4
|
6
|
10
|
2.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
14
|
3
|
11
|
9
|
3.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
12
|
3
|
9
|
9
|
4.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10
|
3
|
7
|
9
|
5.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
5
|
2
|
9
|
6.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
15
|
7
|
8
|
7
|
7.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8
|
6
|
2
|
7
|
8.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
5
|
1
|
7
|
9.
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
5
|
1
|
6
|
10.
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7
|
14
|
-7
|
6
|
11.
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
12
|
-4
|
5
|
12.
|
4
|
1
|
0
|
3
|
6
|
9
|
-3
|
3
|
13.
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4
|
12
|
-8
|
3
|
14.
|
4
|
0
|
1
|
3
|
5
|
12
|
-7
|
1
|
15.
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4
|
13
|
-9
|
1
|
16.
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4
|
13
|
-9
|
0
K-PET Birinci Lig’de 5. hafta programı
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı
Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil Stadı
Maraş – Mesarya, Maraş Stadı
Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı