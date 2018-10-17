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Yeni lider Karşıyaka

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K-PET Birinci Lig’in dördüncü haftası geride kalırken, ligin yeni takımı Karşıyaka, Dumlupınar’ı mağlup ederek, rakibinin yerine zirveye yerleşti. 9 puanlı 4 takım Dumlupınar, Akova, Yalova ve Göçmenköy lideri takip ediyorlar

Yeni lider Karşıyaka
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K-PET Birinci Lig’in dördüncü haftası geride kalırken, ligin yeni takımı Karşıyaka, Dumlupınar’ı mağlup ederek, rakibinin yerine zirveye yerleşti. 9 puanlı 4 takım Dumlupınar, Akova, Yalova ve Göçmenköy lideri takip ediyorlar

Karşıyaka namağlup yoluna devam eden tek takım olurken, Maraş, Mesarya ve punsız sonuncu Değirmenlik, dördüncü haftayı da nagalip tamamladılar

K-PET Birinci Lig Gol krallığı yarışında İrfan Boşnak 8 golle öne geçerken, onu 6’şar gollü Muhammet Savaşçı, Hakan Demir ve Mustafa Çelik takip ediyor

Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi

Yeni Boğaziçi, yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynadığı, 9 kişi tamamladığı maçta Çanakkale’yi farklı mağlup ederken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Akova)

Akova’nın golcüsü İrfan Boşnak, Bağcıl filelerine 45 dakikada 4 gol bırakırken, K-PET Birinci Lig Gol krallığı yarışında 8 golle öne geçti

Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Karşıyaka)

Karşıyaka’nın genç teknik adamı Orçun Volkan, sezon başında bu yana takımına olumlu futbol oynatırken, namağlup takımının Dumlupınar’ı mağlup ederek, rakibinin yerine zirveye yerleşmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Yalova – Değirmenlik)

Hüseyin Özkan, Yalova – Değirmenlik maçında oldukça başarılı bir maç yönetirken, uyguladığı avantaj kuralı ile takdir topladı. Yardımcıların da iyi yönetim sergilediği maçta özellikle İsmail Egeli, kararlarıyla beğenildi

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Hasip (Doğancı)

Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Hakan Demir (Yalova)

Haftanın On Biri

Şahin (Karşıyaka)

Civan (Yalova)

Mevlut (Göçmenköy)

Umut (Akova)

Olgun (Karşıyaka)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

Ömer (Hamitköy)

Mehmet Toros (Doğancı)

İsmail (Yalova)

Arda (Göçmenköy)

Muhammet (Hamitköy)

K-PET Birinci Lig

Yalova – Değirmenlik, 4-1

Göçmenköy – Mormenekşe, 2-1

Akova – B.Bağcıl, 4-0

Karşıyaka – Dumlupınar, 1-0

Çanakkale - Y Boğaziçi 1-4
Doğancı - Düzkaya 1-0
Mesarya - Hamitköy 2-6
Ozanköy - Maraş 2-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KARŞIYAKA ASK

4

3

1

0

10

4

6

10

2.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

4

3

0

1

14

3

11

9

3.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

4

3

0

1

12

3

9

9

4.

YALOVA SK

4

3

0

1

10

3

7

9

5.

GÖÇMENKÖY İYSK

4

3

0

1

7

5

2

9

6.

HAMİTKÖY ŞHSK

4

2

1

1

15

7

8

7

7.

MORMENEKŞE GB

4

2

1

1

8

6

2

7

8.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

4

2

1

1

6

5

1

7

9.

DÜZKAYA KOSK

4

2

0

2

6

5

1

6

10.

DOĞANCI SK

4

2

0

2

7

14

-7

6

11.

OZANKÖY SK

4

1

2

1

8

12

-4

5

12.

ÇANAKKALE TSK

4

1

0

3

6

9

-3

3

13.

BOSTANCI BAĞCIL SK

4

1

0

3

4

12

-8

3

14.

MESARYA SK

4

0

1

3

5

12

-7

1

15.

MARAŞ GSK

4

0

1

3

4

13

-9

1

16.

DEĞİRMENLİK SK

4

0

0

4

4

13

-9

0

K-PET Birinci Lig’de 5. hafta programı

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı

Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil  Stadı

Maraş – Mesarya, Maraş Stadı

Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı

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