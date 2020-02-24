Yeni lider Başakşehir

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 72 Sasse), Umar, Boldrin, Skoda
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 87 Skrtel), Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 79 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Demba Ba
Goller: Dk. 42 Visca (penaltıdan), Dk. 90 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umar (Çaykur Rizespor)
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Visca penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 60'ta Aminu Umar Rizespor'un beraberlik sayısını kaydetti.
Maçta son sözü 90. dakikada Skrtel söyledi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Başakşehir puanını 46'ya yükselterek bir maçı eksik Trabzonspor'un önünde zirveye yerleşti.
Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı ve 23. haftayı 14. sırada tamamladı.