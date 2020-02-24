banner411
banner69
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
7 0
59 0
 
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
60 0
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
57 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
97 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
984 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
125 0
banner374

Yeni lider Başakşehir

banner27

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni lider Başakşehir

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 72 Sasse), Umar, Boldrin, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 87 Skrtel), Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 79 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Demba Ba

Goller: Dk. 42 Visca (penaltıdan), Dk. 90 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umar (Çaykur Rizespor) 

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Visca penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 60'ta Aminu Umar Rizespor'un beraberlik sayısını kaydetti. 

Maçta son sözü 90. dakikada Skrtel söyledi. 

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Başakşehir puanını 46'ya yükselterek bir maçı eksik Trabzonspor'un önünde zirveye yerleşti. 

Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı ve 23. haftayı 14. sırada tamamladı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.