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Yeni Erenköy transferde coştu

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Yeni Erenköy transferde coştu

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Yeni Erenköy de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yaptı.

Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik’ten 7 takviye yaparken, Barış Dağ, Bavver Dağ, Serkan Katırcı, Bayram Temel, Fırat Zengin, Murat Abuzet ve Arda Yazıcı’nın yan ı sıra Türkiyeli futbolcu Sercan Malìk Gök’ü de kadrosuna kattı.

Lapta’da 3 günlük kamp ile sezona hazırlanan Yeni Erenköy, BTM 2. Lig 1. Grupta Bafra, Ergazi, Kumyalı,Yedikonuk ve Sipahi ile mücadele edecek. Yeni Erenköy ilk hafta maçında Kumyalı’yı konuk edecek.
 

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