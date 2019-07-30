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Yeni Boğaziçi’nde Şerifoğlu dönemi

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Yeni Boğaziçi’nde Şerifoğlu dönemi
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Bu sezon BTM 1’de mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi genel kurul sonrasında takımın teknik direktörlüğü için Eralp Şerifoğlu ile anlaştı.

Birinci Lig ekibi Akova’nın yaşadığı yönetimsel ve maddi sıkıntılar nedeniyle görevinden istifa eden Eralp Şerifoğlu ile masaya oturan Yeni Boğaziçi yönetimi anlaşma sağlayarak dün  bu anlaşmayı duyurdu.

Başkan Mehmet Karaşahin, kulüp resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüze tarihinin en büyük başarılarını yaşatan antrenörlerden biri" diyerek, Şerifoğlu ile anlaşıldığını taraftara müjdeledi.

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