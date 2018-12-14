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Yeni Boğaziçililer kenetlendi

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Yeni Boğaziçi’nde yönetim kurulu, Salamis Bay Conti Otel’de dayanışma balosu düzenlerken, gecede konuşan kulüp başkanı Mehmet Karaşahin ve belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, birlik olunması durumunda başarının geleceğini vurguladılar

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Yeni Boğaziçililer kenetlendi
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K-PET Birinci Lig’deki Doğu temsilcilerinden Yeni Boğaziçi’nde Mehmet Karaşahin başkanlığındaki yönetim kurulu, Salamis Bay Conti Otel’de dayanışma balosu düzenledi.

Yeni Boğaziçililer’in büyük ilgi gösterdiği baloya, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar da katıldı.

Grup Mesken’in müzikleri ile renk kattığı gecede, anahtarlık satışı ve bağış da toplanıp kulübe gelir sağlanırken, katılımcılara da çekiliş sonucunda hediyeler de dağıtıldı. Gecede kulüp başkanı Mehmet Karaşahin ve belediye başkanı Mustafa Zurnacılar konuşma yaptılar. Konuşmalarda büyük bir camia olan Yeni Boğaziçi’nin kenetlenip, birlik olunması durumunda başarının kendiliğinden geleceği vurgulanırken, geceye katılanlara teşekkür edildi.

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