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Yeni Boğaziçi, “VURdu ALdı”

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Yeni Boğaziçi, Vural Köseoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Değirmenlik karşısında farklı galip gelirken, Bulut maçta hat trick yaptı. Puansız Değirmenlik, ligin dibine demir attı

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Yeni Boğaziçi, “VURdu ALdı”
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Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici

Değirmenlik: Enver, Gençali, Burak, Ertürk(Turan), Ahmet, İbrahim, Kemal(Hasan), Onur, Fehim, Yusuf(Mehmet), Halit

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Talat, Burçin, Tugay, Zübeyir, Mehmet(Doğuş), Eli Amir(Hakan), Çağrı, Hasan(Ataberk), Haşim, Bulut

K-PET Birinci Lig’de liglerin puansız tek takımı olan Değirmenlik deplasmanında Yeni Boğaziçi, rakibini 5 golle mağlup ederek, Vural Köseoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

Yeni Boğaziçi, Değirmenlik deplasmanında maça daha iyi başlarken, Değirmenlik belli bir süre direndiği rakibi karşısında sonradan çözüldü.

Maçın 29. Dakikasında Bulut perdeyi açarken, skoru 0-1 yaptı. 45’te ise Burçin, eski takımına golü atıp, devrenin skorunu belirledi. 0-2

İkinci devre Yeni Boğaziçi, Değirmenlik karşısında oldukça rahat oynarken, farka gitti. Hakan Uluçağ, oyuna girdikten 2 dakika sonra 55’te farkı 3’e  çıkaran golü attı. 0-3

Sezon başından bu ayana en etkili futbolunu oynayan Yeni Boğaziçi’nin Türkiyeli forveti Bulut Kaçar, 78 ve 81’de attığı gollerle takımını 5 gole taşırken, Değirmenlik’ten Ahmet’in golü sadece teselli oldu. Maç ise 1-5 sonuçlandı.

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