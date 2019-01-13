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Yeni Boğaziçi, transferde hareketli

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Yeni Boğaziçi'nde Mehmet Karaşahin başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenör Vural Köseoğlu'nun isteği doğrultusunda transferler gerçekleştiriyor

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Yeni Boğaziçi, transferde hareketli
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K-PET Birinci Lig'in ikinci devresi için hazırlıklarını sürdüren Yeni Boğaziçi, transferde de girişimlerini sürdürüyor.

Yeni Boğaziçi, Dumlupınar ve Maraş formaları giymiş olan Yonpaş Dumlupınar'ın sol kanat futbolcusu Anıl Haklıgör'ü transfer ederek kadrosuna kattı. Antrenör Vural Köseoğlu'nun isteği doğrultusunda hareket eden Mehmet Karaşahin başkanlığındaki yönetim kurulu, Maraş forması giymiş olan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Hasan Büke'yi de bonservisi ile transfer etti. Yeni Boğaziçi, Türkiyeli futbolcu transferi de gerçekleştirmek isterken, Beşiktaş U17 forması giymiş olan, 10 numara ve forvet oyuncusu Cesur Daldal ile anlaştı.

Yeni Boğaziçi, futbolcusu Hasan Aktaş'ın kardeşi, Uğur Aktaş'ı da denemeye alırken, futbolcunun performansına göre futbolcuyu kadrosuna katacak.


 

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