Yeni Boğaziçi şampi…

Yeni Boğaziçi en yakın takipçilerinden İncirli’yi Cemil’in golüyle mağlup ederek en yakın takipçisine 10 puan fark atarak şampiyonluğa oldukça yaklaştı

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 14. haftanın en önemli maçında Yeni Boğaziçi ile İncirli, Ergün Osman Mehmet Stadında karşılaştılar.

70. dakikada YeniBoğaziçi'nin orta saha oyuncusu Cemal Awwad'ın attığı muhteşem gol, ev sahibi ekibi şampiyonluğa oldukça yaklaştıran hayati 3 puanın kazanılmasını sağladı.

İzleyenlere oldukça keyif veren maçta iki takımın da savunmaları oldukça başarılı oynadılar. Bu da gol şansını oldukça azalttı.

6. dakikada YeniBoğaziçi'nin kanat oyuncusu Hakan, İncirli çaprazdan ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top gol olmadı. İkinci yarının başlarında İncirli forveti Ali İmam mükemmel bir voleyle golü attı. Ancakgol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

70. dakikada Cemil Awwad'ınsoldan kaleye doğru kestiği top İncirli kalecisi Cengiz'in bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

Son 10 dakikada 2 takım futbolcularının da sinirleri gerilmesine rağmenhakem Ferhat Tuna maçı kontrol altında tutmayı başarırken maç da 1-0 sona erdi.