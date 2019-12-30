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Yeni Boğaziçi ruhuyla yetişiyorlar

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Yeni Boğaziçi ruhuyla yetişiyorlar

Vural Köseoğlu’nun teknik adamlığını yaptığı Yeni Boğaziçi Akademinin, U12 Yaş Grubu Takımı geçtiğimiz gün Yeni Boğaziçi kulübünün efsaneleri ile bir araya geldi.

Kulüp lokalinde kulübün efsanelerinden Hüseyin Ercen, Metin Özsoy ve teknik adamları Vural Köseoğlu ile bir araya gelen küçük futbolcular yapılan görüşmede “hem kulüp tarihi ile bilgilendiler hem de futbolun inceliklerini öğrendiler.

Hüseyin Ercen, Metin Özsoy ve Vural Köseoğlu’nun anılarını ve tecrübelerini dinleyen U12 Yaş Grubu Takımına Ali Makarios, Hilmi Şenyapılı ve Osman Köseoğlu tarafından gecede döner ve içecek ikram edildi.

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