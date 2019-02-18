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Yeni Boğaziçi'nde ikinci Kılıçali dönemi

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Yeni Boğaziçi'nde ikinci Kılıçali dönemi
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K-Pet Birinci Lig'in doğu ekiplerinden Yeniboğaziçi'nde antrenör Vural Köseoğlu'nun görevinden ayrılması sonrasında yeni teknik direktör arayışı sonuçlandırıldı. Yeni Boğaziçi yönetimi tecrübeli teknik direktör Kılıçalı Kahraman ile anlaştı.

Hafta sonu oynanan Akova maçında alınan mağlubiyet sonrasında takımın başında bulunan Halil Erdoğuş-Vural Köseoğlu ikilisi Başkan Mehmet Karaşahin' e takımın önünü açmak adına görevi bırakmak istediklerini iletmişlerdi. Karaşahin başkanlığında toplanan Yeniboğaziçi yönetimi istifaları kabul etti ve yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı.

Yapılan görüşmeler sonucunda takımı daha önce de çalıştırmış olan Kılıçali Kahraman ile el sıkışıldı. Başkan Karaşahin yaptığí açıklamada Köseoğlu-Erdoğuş ikilisine takıma yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karaşahin, Kahraman''ın yardımcılığınî antrenör Ahmet Ercen'in yapacağını da sözlerine ekledi.

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