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Yeni Boğaziçi Masterleri Antalya Cup’a katılıyor

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Yeni Boğaziçi Masterleri Antalya Cup’a katılıyor
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Yeni Boğaziçi Masterler Futbol Takımı, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler futbol turnuvasına katılmak üzere bu akşam Antalya’ya gidiyor. Yeni Boğaziçi Master futbol takımı kafilesinde kafile başkanlığını ve antrenörlüğü Kemal Köseoğlu’nun yaparken, kafilede 2 yönetici ve 20 futbolcu bulunuyor. Antalya Soccer Cup 2018 turnuvasında 20 takımlı turnuvaya ülkemizden de dört takım katılırken, İngiltere’den Londra Turkish takımı da katılıyor. Yeni Boğaziçi Masterler futbol takımı, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler Futbol Turnuvası’nda iyi derece elde temek için mücadele verecek.

Ayrıca Yeni Boğaziçi master kafilesi Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 31.hafta karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.  

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