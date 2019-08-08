Yeni Boğaziçi lige hazır

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği U12 Liginde ilk hafta maçları dün başlarken, bugün de devam edecek.

Takımları büyük heyecan sararken, lige katılan takımlardan olan Yeni Boğaziçi U 12 Takımı da bu takımlar arasında yer alırken, takımın antrenörü Vural Köseoğlu ilk maç öncesinde şu açıklamayı yaptı:

"Tam 6 yıl boyunca yönetici arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıp kurduğumuz Yeni Boğaziçi U 12 Takımımız, resmi lig maçlarına başlıyor. Bugün saat 18:30'da sahamızda Maraş maçıyla başlıyor.

Tüm takımlara başarılar dileriz. Güzel ve heyecanlı bir lig bizi bekliyor. Her şey çocuklar içindir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz."