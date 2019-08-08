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Yeni Boğaziçi lige hazır

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Yeni Boğaziçi lige hazır
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği U12 Liginde ilk hafta maçları dün başlarken, bugün de devam edecek.

Takımları büyük heyecan sararken, lige katılan takımlardan olan Yeni Boğaziçi U 12 Takımı da bu takımlar arasında yer alırken, takımın antrenörü Vural Köseoğlu ilk maç öncesinde şu açıklamayı yaptı:

"Tam 6 yıl boyunca yönetici arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıp kurduğumuz Yeni Boğaziçi U 12 Takımımız, resmi lig maçlarına başlıyor. Bugün saat 18:30'da sahamızda Maraş maçıyla başlıyor.

Tüm takımlara başarılar dileriz. Güzel ve heyecanlı bir lig bizi bekliyor. Her şey çocuklar içindir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz."

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