Yeni Boğaziçi, Köseoğlu’na emanet

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de geriye kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeni Boğaziçi’nde, Mehmet Karaşahin başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenör İzzet Kaçmaz ile görüşüp, karşılıklı el sıkışarak dostça yollarını ayırdı.

Yeni Boğaziçi yönetimi takımı, camianın içinden çıkmış olan Yeni Boğaziçi Akademi sorumlusu Vural Köseoğlu’na emanet etti. Daha önce de takımd agörev yapmış olan Vural Köseoğlu’nun yardımcılığını, Ahmet Ercen yapacak. Köseoğlu yönetiminde ilk antrenmanını bugün yapacak olan Yeni Boğaziçi, ilk maçına da Değirmenlik’e karşı oynayacak.