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Yeni Boğaziçi genel kurulu ertelendi

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Yeni Boğaziçi'nde yapılan olağan genel kurul, 8 Temmuz Pazar gününe ertelenirken, başkanlık için Mehmet Karaşahin'in ismi ön plana çıktı

Yeni Boğaziçi genel kurulu ertelendi
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Yeni sezonda K-Pet Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi'nde dün olağan genel kurul kulüp lokalinde yapıldı. 

Genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı seçim gerçekleşmedi. Kulüp lokalinde yapılan ve üyelerin ilgi gösterdiği olağan genel kurulda divan başkanlığı Kemal Köseoğlu, sekreterlikleri ise İbrahim Diran, Mahmut Odacı yaptı. 

Yeniboğaziçi'nde 2017-2018 dönemine ait kulübün geliri 642.000.00 TL, giderlerinin ise 959.000.00 TL olduğu, kulübün 321.000.00 TL borcu olduğu açıklandı. Ancak genel kurul sırasında divan başkanının başlattığı çalışma sonrasında kulübün borcu, 180,000TL'ye kadar indirildi. Divan başkanlığının onaya sunduğu faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklanırken, Derviş Canaltay dönemi de son bulmuş oldu.

Başkanlık için Mehmet Karaşahin'in isminin geçtiği Yeni Boğaziçi'nde genel kurul 8 Temmuz Pazar günü sabah saat 10:00'da kulüp lokalinde yapılacak. 

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