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Yeni Boğaziçi bendoyu taktı

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Yeni Boğaziçi bendoyu taktı

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Yeni Boğaziçi, zorlu İncirli deplasmanından da 3 puanla dönerek, 5. haftada, 5. galibiyetini aldı.

Akdoğan Stadının kötü zemininde oynanan maçta 2 takım da istediği futbolu ortaya koyamazken, Yeni Boğaziçi tecrübesiyle maçı kazandı.

Hakan Ünal'ın yönettiği maçta İncirli ilk devrede Bekir ile 1-0 öne geçmesine rağmen, İncirli kaptanı Salih'in kendi kalesine attığı golle devre 1-1 tamamlandı.

İkinci devrede 75'te Serhat'ın güzel golüyle deplasmanda skoru 1-2 yaparken, maçı da kazanıp yoluna kayıpsız devam etti. İncirli ise üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

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