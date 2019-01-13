Yeni Boğaziçi, Anıl'ı istiyor

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresi için hazırlıklarını sürdüren Yeni Boğaziçi, transferde de girişimlerini sürdürüyor. Yeni Boğaziçi, Dumlupınar ve Maraş formaları giymiş olan Yonpaş Dumlupınar'ın sol kanat futbolcusu Anıl Haklıgör'ü transfer etmek için girişim başlattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.