Yeni Boğaziçi, Anıl'ı istiyor

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresi için hazırlıklarını sürdüren Yeni Boğaziçi, transferde de girişimlerini sürdürüyor. Yeni Boğaziçi, Dumlupınar ve Maraş formaları giymiş olan Yonpaş Dumlupınar'ın sol kanat futbolcusu Anıl Haklıgör'ü transfer etmek için girişim başlattı.