Yeni Amasyaspor ile Esentepe, kardeş kulüp oluyor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. Grup Takımları’ndan Yeni Amasyaspor ile Esentepe takımları arasında kardeş kulüp anlaşması imzalanacak.

Bursaspor’un Türkiye Süper Lig şampiyonu olduğu sezonda Bursaspor yönetim kurulu kadrosunda yer alan Yeni Amasyaspor’un yeni kulüp başkanı Metin Genç ile yakın dostluğu bulunan Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, bugün Amasya’da görüştüler.

Metin Genç’in geçtiğimiz hafta kulüp başkanı seçilmesinden dolayı, nezaket ziyareti yapan Umut Bahadır, ziyarette her iki kulübün durumlarını değerlendirdiklerini açıklarken, Metin Genç’in 2019 Ocak ayında Esentepe Spor Kulübü’ne iadeyi ziyaret yapacağını belirtti.

Başkan Metin Genç’in, sponsorluk konusunda da Esentepe’ye gerekli desteği vereceğini belirten başkan Umut Bahadır, Yeni Amasyaspor’a transfer olan Emek Kırılmaz’a da başarılar diledi.