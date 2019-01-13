Yemen: Özeleştiri yapacağız

Çetinkaya başkanı Süleyman Yemen, KTFF U17 Ligi yarı final ilk maçında Baf Ülkü Yurdu ile oynadıkları maç sonrasında yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yaparken, yönetim kurulu toplantısında, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak her türlü değerlendirmeyi ve özeleştiriyi yapacaklarını açıkladı

KTFF U17 Ligi yarı final ilk maçında Güzelyurt Alpay Volkan Antrenman Sahası'nda oynanan Baf Ülkü Yurdu - Çetinkaya maçı 1-0 Baf Ülkü Yurdu'nun üstünlüğünde sona ermiş, maçtan sonra yaşanan olaylarda Baf Ülkü Yurdu futbolcusunun babası Mehmet Karşılı atılan taş ile yaralanarak hastanelik olmuştu.

Taraflar daha sonra polise giderek şikayetçi olurlarken, Çetinkaya başkanı Süleyman Yemen olaylar sonrasında basın açıklaması yaptı. Süleyman Yemen'in açıklaması şöyle:

"12 Ocak 2019 tarihinde Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahasında, Baf Ülkü Yurdu - Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmadan 1-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrılan Baf Ülkü Yurdu U-17 takımını alınan galibiyetten ötürü tebrik ediyoruz.

Baf Ülkü Yurdu - Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanan ilgili karşılaşmanın ardından yaşanan tasvip etmediğimiz münferit olayları üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Maç sonu yaşanan olayların önüne geçmek için büyük çaba sarf eden Baf Ülkü Yurdu Başkanı Sayın Erhan Arıkan’a Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

Öncelikle, maç sonu yaşanan olaylar nedeniyle, yönetim kurulumuzun Salı günü yapılacak olan olağan toplantısında ilgili karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak her türlü değerlendirmeyi ve özeleştiriyi yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim görevini aldığımız gün itibarı ile dün de, bugün de, yarın da, “gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için” yönetim kurulumuz olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

Keza, şunu da belirtmek isteriz ki; bir kaç kendini bilmez sözde Baf Ülkü Yurdu taraftarının U-17 takım oyuncularımıza yapmış oldukları sözlü ve fiziksel saldırıları, güzide Baf Ülkü Yurdu camiası ile kesinlikle bağdaştırmamakla birlikte, Güzelyurt Polis karakolunun bahçesinde bir Baf Ülkü Yurdu A takım oyuncusunun yönetim kurulu üyelerimize karşı yapmış olduğu küfürlü saldırıyı kınıyor ve Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulu tarafından gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Yaşanan olaylar sebebiyle büyük üzüntü duyarken, olaylarda yaralanan Mehmet Karşılı’ya da camiamız adına tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.