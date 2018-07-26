Yemen, Çetinkaya'nın başkan adayı

Çetinkaya'da uzun süredir devam eden başkan adayı sorunu, dün yapılan adaylık başvurusu ile sona erdi. Yıllardır Çetinkaya'da yöneticilik yapan Süleyman Yemen, kulübün başkan adayı oldu. Genç başkan adayı dün adaylık başvurusunu Çetinkaya Divan Başkanlığı'na yaptı.
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