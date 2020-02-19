Yedikonuk’un güvencesi gençleri

Yedikonuk köyü gençlerinin bir araya gelip, Yusuf Karataş başkanlığında gençlerden oluşturulan yönetim kurulu, takımın kadrosunu da genç futbolculardan oluşturdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Karpaz bölgesi ekiplerindenYedikonuk, 3 sezon sonra liglere döndü.

Köy gençlerinin bir araya gelip, Yusuf Karataş başkanlığında gençlerden oluşturulan yönetim kurulu, takımın kadrosunu da genç futbolculardan oluşturdu.

2019-2020 sezonunda BTM 2. Ligi, 1. Grupta Bafra, Ergazi, Kumyalı, Sipahi ve Yeni Erenköy ile mücadele edecek olan Yedikonuk’u sezona antrenör Abdi Morkaya hazırlıyor.

Yedikonuklu olan Abdi Morkaya, şu anda Yarköy’de görev yapıyor.