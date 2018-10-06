Yedi bela Dumlupınar

Dumlupınar, Doğacı karşısında oldukça rahat bir galibiyet alırken, rakibini 7 golle geçip puan kayıpsız liderliğini sürdürdü

STAD: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

YONPAŞ DUMLUPINAR: Onurhan, Mert Tücetürk, Burak, Emir, İsmail Tırlık, Berke Zorba(Dk.76 Yıldıray), Ender, Ali Bayır(Dk.65 Can), Turgut, Hüseyin Kayalılar(Dk.65 Mert), Mustafa Çelik DOĞANCI: Emre, Arif, Hüseyin Akaçalı, Hasip, Eren Can, Mehmet Toros(Dk.63 Barış), Cahit(Dk.64 Salih), Berk Öreç, Cemal, Ersen(Dk.57 Sarp), İsmail Öztürk GOLLER: Dk.12 Hüseyin Kayalılar, Dk.15 ve Dk.69 Turgut, Dk.50 ve Dk.75 Mustafa Çelik, Dk.60 Berke Zorba,Dk.90 Mert(Yonpaş Dumlupınar) Dk.44 Arif, Dk.88 Cemal(Doğancı)

K-Pet Birinci Lig’in 3. haftasında Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Doğancı’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Yonpaş Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hüseyin Kayalılar, 15. ve 69. dakikada Turgut, 50. ve 75. dakikada Mustafa Çelik, 60. dakikada Berke Zorba ve 90. dakikada Mert kaydederken, üst üste ikinci farklı mağlubiyetini alan Doğancı’nın gollerini 44. dakikada Arif ve 88. dakikada Cemal kaydetti.

Dumlupınar’ın golcüsü Mustafa Çelik,üçüncü haftayı da 2 golle tamamlayarak istikrarını sürdürürken, 6 gole ulaştı.