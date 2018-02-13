YDÜ’nün rakibi AGÜ

Kadınlar Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeyrek finaldeki rakibi Abdullah Gül Üniversitesi oldu

Geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi'nin şampiyon olduğu Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk yarısını lider kapatarak Türkiye Kupası’na ilk sıradan katılma hakkını elde eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kupanın çeyrek finalinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, lig sıralamasında ilk 8 içinde yer alan takımların katılım hakkı elde ettiği Türkiye Kupası eşleşmelerinde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ligin ilk yarısını sekizinci sırada tamamlayan Abdullah Gül Üniversitesi takımı ile eşleştiği belirtildi.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda, ligin ilk devresini ilk 8 içerisinde tamamlayan; Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, BOTAŞ, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etti. Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takımlar arasında olan ancak bu sezon ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray ise kupaya katılma hakkını elde edemedi.

KUPA SAHİBİNİ MARDİN’DE BULACAK

Türkiye Kupası, 21-25 Şubat tarihleri arasında Mardin’de, Artuklu Yeni Spor Salonu’nda düzenlenecek. Kupanın açılış maçında, 21 Şubat 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi AGÜ’yü yenmesi durumunda kupanın çeyrek finalinde BOTAŞ- Çukurova Basketbol maçının galibi ile finale kalmak için mücadele edecek.

Diğer Eşleşmeler İse Şöyle Oldu:

Fenerbahçe - Mersin BŞB

Hatay BŞB- Beşiktaş

BOTAŞ - Çukurova Basketbol

ZAFER KALAYCIOĞLU: “ÖNEMLİ BİR TAKIMLA EŞLEŞTİK”

Türkiye Kupası eşleşmelerini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, yaptıkları çalışmaların ödülünü kupayı kazanarak almak istediklerini söyledi. Geçen yıl takım olarak ilk kupaları olan Türkiye Kupası’nı kazandıklarını anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, bu sezon da mücadele ettikleri tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kalaycıoğlu, her takım gibi kupayı kazanmak istediklerini ifade ederek, “Kupaya katılan takımlar sezon boyunca gösterdikleri performans, emek ve çabalarla kupada mücadele hakkını elde etti. Sert maçların oynanacağı bir turnuva olacak. Geçen yıl finalde Kayseri temsilcisi AGÜ ile karşılaşmıştık. Bu yıl çeyrek finalde eşleştik. Önemli bir maç olacak. Ligde rakibimizin sahasında kötü bir performans sergilemiştik. Ancak o hataları idmanlarda birebir inceleyerek üzerinden geçtik. Dolaysıyla bu sefer maça daha sert başlayacağız. Kupanın açılış maçında oynuyoruz, bu önemli bir avantaj çünkü bu maçın ardından bir gün dinlenme şansımız olacak demektir. Finale kalabilmek için avantajları değerlendirip en iyi şekilde mücadele edeceğiz” dedi. Zafer Kalaycıoğlu, heyecanlı maçların oynanacağını ve çekişmeli bir kupa mücadelesi olacağını belirterek, Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımlara başarılar ve sağlıklı bir turnuva diledi.