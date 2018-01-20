YDÜ, Mersin’e çıkarma yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin deplasmanında Çukurova Basketbol’u, 22 sayı farkla 91 – 69 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sakatlık sonrası sahalara geri dönen Quanitra Hollingsvorth 18 sayı ile en skorer oyuncu oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında deplasmanda Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibini 22 sayı farkla 69-91 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 14’e çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Courtney Candersloot, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Elin Eldebrink, Quantira Hollingsvorth beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde uzun süren sakatlık sonrası sahalara geri dönen Quanitra Hollingsvorth iyi bir form tutturduğu maçta 18 sayı ile en skorer oyuncu oldu.