banner107
banner69
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
40 0
22 0
 
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
51 0
14 0
8 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
56 0
131 0
banner82

YDÜ, Mersin’e çıkarma yaptı

banner27

Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin deplasmanında Çukurova Basketbol’u, 22 sayı farkla 91 – 69 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sakatlık sonrası sahalara geri dönen Quanitra Hollingsvorth 18 sayı ile en skorer oyuncu oldu

YDÜ, Mersin’e çıkarma yaptı
banner137

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında deplasmanda Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibini 22 sayı farkla 69-91 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 14’e çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Courtney Candersloot, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Elin Eldebrink, Quantira Hollingsvorth beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde uzun süren sakatlık sonrası sahalara geri dönen Quanitra Hollingsvorth iyi bir form tutturduğu maçta 18 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.