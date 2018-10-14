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Yavru Kartallar’dan başarılı temsiliyet

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Yavru Kartallar’dan başarılı temsiliyet
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Ülkede ve Türkiye’de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Yenicami Akademi, Türkiye’de yine başarılı bir turnuva geçirdi.

Hasan Özkan, Buğra Çakır ve Salih Işık’ın eğitmenliğini yaptığı Yenicami Akademi 2010 Doğumlular Takımı, Kuşadası'nda düzenlenen Sealigh CUP Turnuvası’nda grup aşamalarında oynadığı maçlarını kazanarak yarı finale yükselmişti. Yavru Kartallar, dün oynadıkları yarı final maçını şampiyon Balıkesir Baltok’a karşı, penaltı vuruşları ile kaybettiler.

Yenicamili minikler, yedek ağırlıklı kadro ile çıktıkları üçüncülük maçını kaybederek dördüncü olurlarken, Türkiye’nin profesyonel kulüplerin takımlarına karşı başarılı bir şekilde turnuvayı tamamladılar. Turnuvada Balıkesir Baltok şampiyon, Altay ikinci, İzmirgücü ise üçüncü oldu.

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