banner107
banner69
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
7 0
4 0
 
45 0
23 0
21 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
76 0
22 0
banner82

Yaşinses, Yalova’da

banner27

Yalova geçen sezonda da takımın formasını giyen Cemal Yaşinses’i (Gabira) kadrosuna kattı

Yaşinses, Yalova’da

Yalova, ara transfer döneminde önemli futbolcularını kaybettikten sonra önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yalova geçen sezonda da takımın formasını giyen Cemal Yaşinses’i (Gabira) kadrosuna kattı. Sezonun ilk devresinin ilk bölümünde Yenicami forması giyen Cemal Yaşinses, zor süreçteki Yalova’ya transferinden sonra yaptığı açıklamada zorlu bir görevin kendilerini beklediğini açıkladı. Bu arada yabancı futbolcu olarak sadece Uche’yi kadrosunda bulunduran Yalova, yabancı kontenjanını doldurmak için çalışırken, Doğan Türk Birliği’nin gözden çıkardığı Razaq ile ilgileniyor.   

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.