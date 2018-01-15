Yaşinses, Yalova’da

Yalova geçen sezonda da takımın formasını giyen Cemal Yaşinses’i (Gabira) kadrosuna kattı

Yalova, ara transfer döneminde önemli futbolcularını kaybettikten sonra önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yalova geçen sezonda da takımın formasını giyen Cemal Yaşinses’i (Gabira) kadrosuna kattı. Sezonun ilk devresinin ilk bölümünde Yenicami forması giyen Cemal Yaşinses, zor süreçteki Yalova’ya transferinden sonra yaptığı açıklamada zorlu bir görevin kendilerini beklediğini açıkladı. Bu arada yabancı futbolcu olarak sadece Uche’yi kadrosunda bulunduran Yalova, yabancı kontenjanını doldurmak için çalışırken, Doğan Türk Birliği’nin gözden çıkardığı Razaq ile ilgileniyor.