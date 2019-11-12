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Yasin özel maske ile oynayacak

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Yasin özel maske ile oynayacak
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K-PET Süper Lig lideri Yenicami kulübünden Cihangir maçında burnu kırılan Yasin’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz gün oynadığımız Cihangir maçında aldığı darbe sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan Yasin Açıkel’in yapılan muayeneler sonucu burnunda parçalı kırık tespit edildi.

Tedavisine başlanan oyuncumuzun devre arasına kadar özel maske ile oynaması kararlaştırıldı. Devre arası yapılacak kontrollerin ardından oyuncumuzun ameliyat olup olmayacağı sağlık kurulumuz tarafından değerlendirilecektir."

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