Yasin'e başarılı operasyon

Merit Alsancak Yeşilova'nın başarılı hücumcusu Yasin Doğan, Türkiye'de ameliyat oldu. Yaşın Doğan, ameliyatı ile ılgili şunları söyledi: "Başarılı bir operasyon geçirdim. Başta Op. Dr. Özhan İnce ve başkanımız Redif Nurel ve Nurel ailesine olmak üzere emeği geçen, arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Her zamankinden daha güçlü döneceğim."
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