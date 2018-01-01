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“Yaşananlar anlayışıma ters düştüğü için istifa ettim”

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Bülent Aytaç, Mormenekşe'deki görevinden istifasının gerekçelerini açıklarken, futbolcuların antrenmanlara katılımının düştüğü bir ortamda kalmak karakter yapım ve teknik direktörlük anlayışıma ters düştü. Bundan dolayı da görevimi bıraktım; dedi

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“Yaşananlar anlayışıma ters düştüğü için istifa ettim”
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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe'nin eski teknik direktörü Bülent Aytaç istifasının gerekçelerini Halkın Sesi'ne açıkladı.

TAZMİNAT İSTEMEDİM

Mormenekşe'nin eski teknik patronu Bülent Aytaç istifa nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Mormenekşe'den ben kendim istifa ettim. Sözleşmeyi de karşılıklı fesh ettik dedi. Ben istifa ettiğim için de tazminat istemedim.

Kulüpte mental farklılıklar oluştu. Oyuncuların antrenmanlara katılımları çok düştü. Futbolcular eksik idmanlar yapmaya başladılar. Bu durum benim çalışma şevkimi de moralimi de bozdu. Bu nedenle de görevi bırakma kararı aldım.

Şampiyonluğa oynayan takım oyuncularının haftada 2 gün çalışması yeterli olmaz. Futbolcu performansını geliştiremeyeceği için bu durumu futbolcularıma anlattım. Çalışma sayılarını artırmamız gerektiğini söyledim. Ancak bunun tam tersi oldu. Çeşitli bahanelerle çalışma sayıları daha da düştü. Bazı oyuncular haftada 1 antrenman yapmaya başladılar. Bunu yönetime ilk baştan bildirdim. Ancak yönetim de bu sorunu çözemedi.

Böyle bir ortamda kalmak karakter yapım ve teknik direktörlük anlayışıma ters düştüğünden dolayı da görevimi bıraktım. Herkesin parası ödeniyordu. Fakat benim vizyonumda her şey para değildir. Bana ve ekibime karşı saygı, sevgi ve inançlarından dolayı yönetim kuruluna ve futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ederim. Tabii ki bundan sonra tekliflere açığım, teklif gelirse de değerlendiririm."

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