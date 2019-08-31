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Yarköylüler, Denizlispor'u ziyaret ettiler

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Yarköylüler, Denizlispor'u ziyaret ettiler
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Türkiye'nin Denizli ilinden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Yarköy'ün futbol kulüp başkanı Muharrem Yamuk ve yöneticiler Mürsel Şen, Doğan Altuğ ve takım kaptanlarından Süleyman Yamuk'tan oluşan Yarköy heyeti, Denizlispor Kulübünü ziyaret ettiler.

Ziyarette Yarköy heyeti, başkan Ali Çetin, başkan yardımcısı Taner Atilla, taraftardan sorumlu başkan yardımcısı Ramazan Erbil, teknik direktör Yücel İldiz ve Denizlispor futbolcuları Kaptan Sapunaru, Recep Niyaz, Rodallega ve Barrow ile biraraya geldi.

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