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Yarköy’de tesis mutluluğu

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BTM liglerinde mücadelesine devam eden Yarköy Spor Kulübü, 2011 yılında tesisleşmeye yönelik başlatılan çalışmaları sonrasında tesislerine kavuştu

Yarköy’de tesis mutluluğu
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 İskele ilçesine bağlı Yarköy’ün kulübü Yarköy Spor Kulübü, BTM liglerinde mücadelesine devam ediyor.  60 sporcuya spor yapma imkanı sağlamış durumda olan Yarköy Spor Kulübü, 2011 yılında ise tesisleşmeye yönelik başlatılan çalışmaları sonrasında tesislerine kavuştu.

Mayıs’ta açılışı yapılarak hizmete sunulan kulüp binasında, yönetim kurulu odası, iki soyunma odası, hakem odası yer alıyor.

Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, öncelikli hedeflerinin Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nün toprak sahasının çimlendirilmesi veya sentetik yapılması olduğunu söyledi. Muharrem Yamuk sahanın yenilenmesi için yönetim olarak gereken görüşmeleri yaptıklarını belirterek, projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

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