Yarköy Yamuk'la devam dedi

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Muharrem Yamuk, 4 yıllığına kulüp başkanlığına yeniden getirildi

BTM İkinci Lig kulübü Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Muharrem Yamuk, 4 yıllığına kulüp başkanlığına yeniden getirildi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Ali Tekkanat, sekreterliği ise Hasan Kavuş yaptı. Genel kurulda faaliyet ve mali rapor başkan Muharrem Yamuk tarafından okunarak aklandı. Genel kurula tek aday olarak giren başkan Muharrem Yamuk üyelerden aldığı onayla iki yıl daha kulüp başkanlığına getirildi. Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yeni dönemde yönetimdeki arkadaşları ile birlikte yarım kalan projeleri tamamlamak için çalışacaklarını belirterek, futbolun yanında sosyal faaliyetler ve projelerin devam edeceğini söylerken, 26 yıl sonra bir üst lig olan BTM 1. Lige çıkmak istediklerini belirtti.