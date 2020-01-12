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Yarköy son dakikada yıkıldı

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Yarköy son dakikada yıkıldı

İbrahim DALOĞLU

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta son sıraya demir atan Yarköy, umutlarını artıracak galibiyete çok yaklaştığı İskele Trabzonspor maçında son dakikada kalesinde görüdüğü golle yıkıldı.

Eray Vudalı Stadında oynanan ve Ferhat Tuna'nın yönettiği maç  büyük bir çekişme içerisinde geçti. Karşılıklı atakların gol getirmediği ilk devre 0-0 sona erdi.

Yarköy, büyük bölümü golsüz geçen ikinci devrenin son bölümünde baskısını artırırken, 75. dakikada Barış Ünüvardır ile 1-0 öne geçti. İskele Trabzonspor'un dakikalardaki baskısı ise sonuç getirirken, Okan Taş'ın kafa golüyle maç 1-1 sona erdi.

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