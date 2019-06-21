Yarköy: Hakkımız olanı almalıyız

BTM İkinci Lig Altıncı Grupta lider ile ikincinin karşı karşıya geleceği ve grup liderinin belirleneceği İskele Cumhuriyet Stadındaki maçta Yarköy, lider Kumyalı'yı mağlup ederek lider olarak Play off finallerine yükselmeyi hedefleyecek.

Geride kalan sezonun başarılı isimlerinden Turgay Misk'in yöneteceği maç öncesinde Yarköy Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Hakkımız olanı almak için son 2 maç kaldı. Önce grup şampiyonluğu için, 23 Haziran Pazar günü Saat 17:30 da Kumyalı ile İskele Cumhuriyet Stadında karşılaşacağız. Şampiyonluk maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.

Takımımız Yarköy PGSK, daha sonra play off mücadelesinde, üst lige adını yazdırmak için son maçına çıkacak. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler"