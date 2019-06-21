 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Gündem takas
Gündem takas
3 0
13 0
 
39 0
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
21 0
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
131 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
292 0
27 0
banner82

Yarköy: Hakkımız olanı almalıyız

banner27

banner315
Yarköy: Hakkımız olanı almalıyız
banner267

BTM İkinci Lig Altıncı Grupta lider ile ikincinin karşı karşıya geleceği ve grup liderinin belirleneceği İskele Cumhuriyet Stadındaki maçta Yarköy, lider Kumyalı'yı mağlup ederek lider olarak Play off finallerine yükselmeyi hedefleyecek.

Geride kalan sezonun başarılı isimlerinden Turgay Misk'in yöneteceği maç öncesinde Yarköy Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Hakkımız olanı almak için son 2 maç kaldı. Önce grup şampiyonluğu için, 23 Haziran Pazar günü Saat 17:30 da Kumyalı ile İskele Cumhuriyet Stadında karşılaşacağız. Şampiyonluk maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.

Takımımız Yarköy PGSK, daha sonra play off mücadelesinde, üst lige adını yazdırmak için son maçına çıkacak. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler"

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.