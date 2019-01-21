Yarköy genel kurla gidiyor

Yarköy Spor Kulübünde 4 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Muharrem Yamuk yeni dönemde de aday olacağını açıkladı

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü genel kurula gidiyor. BTM (Bölgeler Terfi Müsabakaları) 2.liginde mücadele eden Yarköy, yeni sezon yönelik çalışmalara başlayabilmek için genel kurula giderek, yeni başkanı seçecek. 26 Ocak Cumartesi akşamı saat 18:00 da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda başkan ve yönetim seçimi de yapılacak. Tüzük gereği başkanlığa aday olacak olan kişilerin genel kuruldan 72 saat öncesine kadar yönetim kurulu ile birlikte başvuruda bulunmak zorundadır. Yarköy Spor Kulübünde 4 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Muharrem Yamuk yeni dönemde de aday olacağını açıkladı.

Projeler Tamamlanacak

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkan Muharrem Yamuk ve yönetimdeki ekibi ile birlikte görev yaptığı 4 yıl içerisinde tamamlanan projelerin futbol sahası yanında 260 m2 spor tesis binasını tamamlayarak faaliyete geçirilmesi, futbol sahasının toprak zeminin düzenlenip, tellemenin yapıldığını, köy meydanında 160 m2 lik kültür Merkezi binasının tamamlanarak faaliyete geçirildiğini, altyapıya yönelik Akademi kurularak çalışmalar devam ederken, Mehmetçik ve Şehit Ailelerine destek vede Sel felaketzadelerine destek gibi sosyal faaliyetler yapılarak maddi ve manevi yardımlar bulunduklarını açıklandı. Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü yönetimi, yapılacak ve tamamlanacak projeler arasında Futbol sahasının toprak zemininin çimlenmesi, saha kenarındaki istinad duvarının yapımı, Türbün yapımı Projöktör, aydınlatma gibi projelerin tamamlanacağını açıklayan başkan Muharrem Yamuk ile yönetim kurulu yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini, sportif açıdan da hedeflerinin BTM 2.ligde mücadele eden (26 yıldır) A takımın bir üst lig olan BTM 1.lige çıkmak adına yola devam etmek istediklerin açıkladı.