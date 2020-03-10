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Yarı finalistler belli olacak

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Türk Ocağı, Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı finale yükselen ilk takım olurken, bugün oynanacak olan 3 maçla diğer yarı finalistler de belirlenecek

Yarı finalistler belli olacak

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2. maçında Çetinkaya ile Türk Ocağı, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler. İlk maçı 2-1 kazanan Türk Ocağı karşılaşmayı da 3-1 kazanarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.Türk Ocağı, Mehmet Uçar’ın 2 ve Oha’nın golleriyle Çetinkaya’yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda bugün oynanacak olan Çeyrek Final2. maçlarının programı

ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 Mart Çarşamba, Saat 14: 00

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa

YAK – KK, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz

DTB – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

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