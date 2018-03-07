Yarı finalin 3 bileti belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. Karşılaşmaları sonuçları:
Gençler B – K K 1-3 - İlk maç (1-3) K K yarı finalist
M T G - Merit A Y 3-2 -İlk maç (0-0) MTG yarı finalist
Cihangir - B Ü Y 0-1 - İlk maç (2-0) Cihangir yarı finalist
Saat:18:00
GAÜ Çetinkaya - Yenicami
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