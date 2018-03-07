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19 0
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Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
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Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
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Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
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Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
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Yarı finalin 3 bileti belirlendi

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Yarı finalin 3 bileti belirlendi
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. Karşılaşmaları sonuçları:
Gençler B – K K 1-3 -   İlk maç (1-3) K K yarı finalist
M T G - Merit A Y 3-2  -İlk maç (0-0) MTG yarı finalist
Cihangir - B Ü Y 0-1 -  İlk maç (2-0) Cihangir yarı finalist
Saat:18:00 
GAÜ Çetinkaya - Yenicami

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