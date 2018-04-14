Yaralı Ozanköy, MTG’yi de yaraladı

K-Pet Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde ligde son sırada yer alan Ozanköy ile play-out hattından kurtulma çabası gösteren Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Haftayı sorunlarla boğuşarak geçiren, teknik direktörsüz sonuncu Ozanköy'ün golünü 43. dakikada Ertaç, Mağusa Türk Gücü'nün golünü ise 7. dakikada Erdoğ kaydetti. Mağusa Türk Gücü'nde 53. dakikada Peter kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Ozanköy puanını 19'a, Mağusa Türk Gücü ise 34'e yükseltti.
Ozanköy aldığı 1 puanla sonunculukta kalırken, play out oynama şansını da azaltmaya devam etti. Rakibinin olumsuz durumunu değerlendiremeyen Mağusa Türk Gücü, kupa finali yolunda rahatlama şansı değerlendiremeyip, play out hattında kaldı.