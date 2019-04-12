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Yanal’ın kafasındaki 11 şekillendi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kafasındaki 11'i büyük ölçüde belirledi. Mehmet Ekici’nin yokluğunda Miha Zajc’a görev vermeyi düşünen deneyimli çalıştırıcının henüz karar veremediği iki bölge ise kale ve sol kanat

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Yanal’ın kafasındaki 11 şekillendi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin kadrosunu netleştiriyor.

Deneyimli teknik adamı en çok düşündüren mevkilerden birisi kale.

Son maçlarda formayı Harun Tekin’e veren Ersun Yanal, Harun'un performansından da memnun.

Ancak derbilerde çok önemli tecrübesi olan Volkan Demirel ismi de öne çıkıyor.

Defans hattında Skrtel, Serdar ve Hasan Ali’nin forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son maçlardaki formsuzluğuna rağmen Isla’nın da 11’de kendine şans bulması bekleniyor.

Orta sahada Mehmet Topal – Tolgay Arslan ikilisini bozmayı düşünmeyen Ersun Yanal, bu oyuncuların önünde cezalı Mehmet Ekici’nin yerine Zajc’ı oynatmayı planlıyor.

Takımın en formda isimlerinden olan Dirar'ın sağ kanatta yer alması bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının sol kanatta son dönemlerde beklenen performansı sergileyemeyen Victor Moses ile ilgili kafasında soru işareti var.

Buna rağmen Nijeryalı futbolcuyla maça başlamayı düşünen Yanal, Mathieu Valbuena ve Andre Ayew’i hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde bekletebilir.

Yanal’ın kafasındaki bir diğer düşünce ise sağbekte Dirar’a şans verip kanatlarda Moses ve Valbuena’yı oynatmak.

Santrforda ise Roberto Soldado’nun yeri garanti.

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