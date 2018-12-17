Yanal'lı Fener beraberlikle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının son maçında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi

Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Skrtel skoru 2-0 yaptı. Erzurumspor, 48'de Emrah Başsan'ın golüyle farkı bire indirdi. Ardından maçın 90+2. dakikasında THY, skoru eşitleyen golü attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ve BB Erzurumspor puanını 15'e yükseltti.

7. dakikada Ayew'in savunma arkasına kaçan Eljif Elmas'a attığı pasta oluşan karambolde, altıpasın sağında topu önünde bulan Slimani'nin sol ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Fenerbahçe bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Isla'nın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Slimani'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Eljif Elmas'ın ara pasıyla topla buluşan Isla, sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın, hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Eljif Elmas'ın pasında, ceza sahası içinde Valbuena'nın yaptığı yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının gönderdiği uzun topta Neustaedter'den seken top, Sunu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin üzerinden gelişine vuruşunda topu kaleci Harun kontrol etti.

48. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen Sunu'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

53. dakikada soldan Slimani ile yaptığı verkaçla sıfıra inen Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

83. dakikada Benzia ile ceza yayı önünde verkaç yapan Slimani, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda müsait durumda bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Lokman'dan sekti. İkinci denemesini röveşata ile yapan Makedon oyuncu topu auta gönderdi.

90+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Soldan Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Neustaedter'in de ayağına çarparak kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşmada iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.