Yamuk: Şampiyonluğa kenetlendik

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yıllardır beklentileri olan şampiyonluğa camia olarak kenetlendiklerini açıkladı

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü hafta sonu başlayacak olan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarköy’de antrenör Kürşat Özer yönetiminde ligin ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Ardahan maçı öncesinde başkan Muharrem Yamuk ve yönetim kurulu, A takım ve altyapı futbolcularına mangal partisi düzenledi.

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, takım kadrosuna yapılan takviyeler ile güçlenerek sezon öncesinde iyi bir takım kurduklarını ve lige hazır olduklarını belirtti. Bu sezon kulüp olarak yıllardır beklentileri olan şampiyonluğa camia olarak kenetlendiklerini belirten başkan Muharrem Yamuk, takımı emanet ettikleri antrenör Kürşat Özer’e de çok güvendiğini söyledi.

Tesisleşmenin devam ettiğini, altyapı çalışmalarına da daha fazla önem verdiklerini belirten Muharrem Yamuk, hedeflerine ulaşmanın zamanı geldiğini sözlerine ekledi.