Yalova’ya ilk çelme, Ozanköy’den

Niyazi ERGÜLEN
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova – Ozanköy maçı 1-1 berabere tamamlanırken, Yalova ilk puan kayıplarını yaparak ikinciliğe geriledi.
İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maç zaman zaman gergin geçerken, maçta 2 kırmızı kart çıktı. Yalova’dan Ali Karayel ile Ozanköy’den Özcan Saygı kırmızı kart gören futbolcular oldular.
Durgu başlayan ilk devrenin son bölümünde Yalova etkili olurken, Mehmet Kum 43. Dakikada ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 1-0
İkinci devre de ilk devre gibi durgun başlarken, oyun gerilmeye başladı. 70’te Yalova’nın kazandığı penaltı vuruşunda Selçuk’un vuruşunu kaleci Kemal Ağrı çıkardı.
Maçın uzatma anları ise heyecan fırtınasına sahne olurken, Ozanköy baskısı artırdı.
90+3’te Ozanköy’den Darbaz’ın kafa vuruşu direkten dönerken, 90+6’da Yalova’nın eski futbolcusu Buğra Barın, kaptan olarak çıktığı maçta Ozanköy’e 1 puanı getiren golü kaydetti. 1-1