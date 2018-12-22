Yalova’ya acılı pulya

Yeni Boğaziçi, önemli eksiklerle maça çıkan Yalova’yı Eli Amir’in golüyle mağlup ederek rakibine zirve yarışında ağır darbe vurdu

Yer: Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, ismail egeli, cem oksuzogullari

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Çağrı, Talat,Hasan, Tugay, Zübeyir, Hakan, Ataberk(Mehmet), Adem(Haşim),

Ahmet(Bulut), Eli Amir

Yalova: Kıvanç, Ali(Erkan), Civan, Sergülen, Mehmet, Gökhan, İsmail, Metin(Ahmet), Darbaz, İbrahim, Hakan(Mehmet Kum)

Berk TURSAN

K-PET Birinci Lig’de üst sıralarda zirve hedefinde olan Yalova, ligde rahat bir konuma yükselme hedefindeki Yeni Boğaziçi’ne mağlup oldu.

7. dk, Ahmet çapraz pozisyondan kötü bir vuruşla golü kaçırdı.

28. dk Ataberk’in ortaya kestiği topu, Eli Amir ağlara gönderdi. 1-0

40.dk Kanattan gelen ortada Adem, kötü bir kafa vuruşyula topu dışarı atınca devre 1-0 sonuçlandı.

İkinci devrede her 2 takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi.

50. dk Yeni Boğaziçi, Eli Amir ile net bir pozisyonu değerlendiremedi.

79.dk saha içerisinde tansiyon yükselirken, çıkan karışıklıklarda, hakem olaya karışan futbolculara sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda Yalova ataklarını savuştururken, iyi kapanan Yeni Boğaziçi rakibine gol şansı vermedi. Maçın uzatma dakikalarında Yeni Boğaziçi, Zübeyir ile net bir pozisyonu harcayınca maç, 1-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde bitti.