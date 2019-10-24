Yalovalılar, Dumlupınar’ı bekliyorlar

K-Pet 1’inci Lig’in namağlup takımlarından Yalova’da takım gibi camia da konuk edecekleri bire bir rakipleri Dumlupınar maçına hazırlanıyor

K-Pet 1’inci Ligin namağlup iki takımından biri olan Yalova, 27 Ekim Pazar günü Tahsin Mertekci Stadı’nda saat 14.30’da Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği maçta Dumlupınar’ı konuk edecek.

6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Mesarya’nın ardından ikinci sırada bulunan Yalova, Dumlupınar karşılaşmasından 3 puan alarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Yalova taraftarları sosyal medya hesaplarından ‘Formanı giy, maça gel’ sloganıyla paylaşımlarda bulunurken, Yalova Spor Kulübü Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada ise tüm camiayı söz konusu önemli karşılaşmaya davet etti.

“TARAFTARLARIMIZI BU ÖNEMLİ KARŞILAŞMAYA BEKLİYORUZ”

Yalova Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları bu karşılaşmada tüm camiayı Tahsin Mertekci Stadı’na bekledikleri belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız bu karşılaşmaya tüm Yalova camiasını bekliyoruz. Pazar günü oynayacağımız Dumlupınar maçında taraftarlarımızın formalarını giyip takımlarına destek olmalarını bekliyoruz. Şölen havasında geçecek bu karşılaşmaya tüm taraftarlarımızın yanımızda olmalarını istiyoruz.”

Yalova taraftarları sosyal medyada ‘Formanı giy, maça gel’ sloganıyla videolar paylaşmaya başladı. Aşağı Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, Doğancı Spor Kulübü Başkanı Cengiz Tabak ve birçok taraftarın yanı sıra Yalova Spor Kulübü için Bursa ve Sydney’den gelen destek videoları da gözlerden kaçmadı.