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Yalova’da mutlu son

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Yalova’da mutlu son

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Ligde pandemi süreci sonrasında 23. Hafta maçları dün oynandı. Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan maçta gülen taraf ise ev sahibi Yalova oldu.

Hakan Muhtaroğlu, Cemal Sarı, İsmail Egeli hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Yalova, Çağan’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Çanakkale, ikinci devrede Okan Destegül’ün penaltı golüyle eşitliği yakalarken, Yalova Gökhan Titiz’in son dakika golüylemaçı 2-1 kazandı. Yalova 43puana yükselirken, Çanakkale 21 puanda kaldı.

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