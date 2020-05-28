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Yalova’da iki fire

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Yalova’da iki fire

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Yalova da antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Antrenör Orçun Volkan yönetiminde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında çalışan sarı lacivertlilerde 2 futbolcu henüz antrenmanlara başlamadı. Sarı lacivertli takımın deneyimli kaptanı Mithat Küçükakçalı ile sol kanat oyuncusu Hasip Uluhan henüz antrenmanlara başlamadılar.

Her 2 oyuncunun da teknik heyete herhangi bir olumsuzluk bildirmedikleri, kısa sürede ise antrenmanlara başlamalarının beklendiği öğrenildi.

 

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