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Yalova’da Erhan Arıtan dönemi

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Süper Lig’in batı bölgesi ekiplerinden Yalova'nın yeni hocası Erhan Arıtan oldu

Yalova’da Erhan Arıtan dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Yalova’da Cenk Berkalp’le yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör de belirlendi.

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova'nın yeni hocası Erhan Arıtan oldu. Yönetim Kurulu’nun önceki akşam aldığı karar neticesinde dün göreve başlayan Arıtan, kalan süreçte Yalova'yı ligde tutmaya çalışacak.  Sezon başında Yalova U21 takımının başında görev yapan Erhan Arıtan, ilk devrenin sonunda A takımın teknik direktörü Derviş Kolcu'nun istifa etmesiyle birlikte kısa süreliğine A takımı da çalıştırmıştı. Arıtan geçmiş sezonlarda Binatlı takımını da çalıştırmıştı.

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