Yalova’da bir Yusuf gitti, başka Yusuf geldi

Yalova, ikinci devre hazırlıklarına Erhan Arıtan, Tansel Güneralp ve kaleci antrenörü Mahmut Dişli nezaretinde başlarken, yönetim kurulu da kadroya takviye yapmaya başladı.

Yalova, Küçük Kaymaklı’ya transfer olan Yusuf Özbahar karşılığında dün Yusuf Palaz ile anlaşıp bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Yusuf dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Bu arada Yalova, Yusuf Özbahar’a karşılık Küçük Kaymaklı’dan Yusuf Palaz’ın yanı sıra genç futbolcu Reşat Solel’i de kadrosuna katarken, bir miktar da para aldı.

Bu arada yabancı futbolcu Uche’nin takımda kalması kesinleşirken, yeni yabancı futbolcu transferi için de çalışmalar sürüyor.