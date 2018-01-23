Yalova yeni yabancılar deniyor

Sıkıntılı süreçler geçiren Yalova toparlanırken, Kadir Dağcan, kulübün yeni başkanı oldu. Yalova, Uche Onyedika Samuel ile Emeka Emerun’u denemeye aldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Yalova, Okafor ve Jay Jay'in yerlerini doldurmak için 2 yeni yabancı futbolcuyu denemeye aldı.

Yeni Boğaziçi ile anlaşamayan forvet ve forvet arkası mevkisinde oynayan Uche Onyedika Samuel, takımla çıktığı antrenmanlardan sonra teknik direktör Cenk Berkalp'ten olumlu rapor aldı.

Dün adaya gelen ve iyi bir kariyeri olan Emeka Emerun ise antrenmanlarda denenecek. Bayern Munich U17 takımında da oynamış olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Tunus Süper Ligi ve Sırbistan 2. Ligi'nde de oynadı. Yalova'nın anlaşması durumunda, her 2 futbolcuya Cuma günü imza attırması bekleniyor.

Bu arada Yalova’da dün akşam yapılan genel kurul sonrasında kulübün yeni başkanı da belirlendi. Divan başkanı olan Kadir Dağcan, üyelerden aldığı destekle Haziran ayına kadar kulübün yeni başkanı oldu.