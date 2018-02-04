Yalova'ya altın gibi puan

Yalova, yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynadığı ve geriye düştüğü Baf Ülkü Yurdu deplasmanından 1 puan çıkararak, sahadan gülerek ayrıldı. Baf Ülkü Yurdu ise fırsatı değerlendiremezken ikinci devredeki ikinci maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı

Stat: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Şakir Azizoğlu

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Joseph ,Ahmet Hatay ,Felix ,Lawal Muhry ,Fikri Arslan (Arif) Hüseyin Hürben ,Azat Tip ,İltaç Keçeli (Berk) ,Mete Sağır (Hürcan) ,Tahsin Denizsever

Yalova: İrfan Özbay, Mithat (Ali), Tayfun, Reşat, Mahmut, Uche Samuel (Hasip), Uche Sunday, Ediz, Cemal (Selçuk), Emeka, Buğra

Goller: Dk.20 Felix(p)(Baf Ülkü Yurdu),Dk.68 Azat (KK)(Yalova)

Kırmızı Kart: Dk.82 Tahsin(Baf Ülkü Yurdu),Dk.19 Emeka(Yalova)

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Yalova karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Baf Ülkü Yurdu'nun golünü 18. dakikada penaltıdan Felix atarken, Yalova'nın golünü 68. dakikada Buğra attı. Mücadelenin 18. dakikasında Yalova'dan Emeka, 82. dakikada ise Baf Ülkü Yurdu'ndan Tahsin kırmızı kart gördü.

18.Dk: BÜY atağında Felix sağdan ceza sahasına girerken Emeka’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi ve Emeka’yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Atışı kullanan Felix topu filelere gönderdi. BÜY 1-0 Yalova

26.Dk: Yalova atağında sağdan ceza sahasına giren Samuel’in vuruşunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

43.Dk: BÜY atağında Felix soldan ceza sahasına girdi ve Mahmut’un müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Ali Özer bu pozisyonda devam kararı aldı.

45+2.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cemal’in vuruşunda Ahmet Hatay topu çizgiden çıkardı.

54.Dk: BÜY atağında Mete’nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Felix’in vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

58.Dk: BÜY atağında Azat’ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Joseph vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

68.Dk: Yalova’nın kazandığı frikikte Buğra topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Erdoğan topu almak için kalesini terk etti ancak savunmada Azat ile anlaşmazlık yaşayınca Azat’ın ters vuruşunda top filelere gitti. BÜY 1-1 Yalova

72.Dk: BÜY atağında Arif’in sağdan ortaladığı topta Joseph kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.

82.Dk: Yalova atağında Selçuk sağ kanattan ilerlerken Tahir’in sert müdahalesiyle yerde kalınca direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da birer golle birer puanı almakla yetindi. Bu sonuçla ikinci maçından da kazanamayan Baf Ülkü Yurdu puanını 22'ye, Yalova ise 19'a yükseltti.